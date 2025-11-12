Ausblick: DHX Media verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DHX Media gibt am 13.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,030 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,050 CAD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 125,4 Millionen CAD – ein Plus von 12,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHX Media 111,0 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,016 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,420 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 564,8 Millionen CAD aus im Gegensatz zu 523,4 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at