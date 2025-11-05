Diamondrock Hospitality Aktie
WKN: A0EQ4U / ISIN: US2527843013
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Diamondrock Hospitality legt Quartalsergebnis vor
Diamondrock Hospitality veröffentlicht am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,104 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Minus von 2,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 277,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 285,1 Millionen USD umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,425 USD, gegenüber 0,180 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 1,12 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,13 Milliarden USD generiert wurden.
