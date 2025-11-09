Ausblick: Dice gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Dice wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,043 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,000 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 11,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 31,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 35,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,143 USD, gegenüber 0,010 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 126,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 141,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at