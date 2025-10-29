Ausblick: Digimarc zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Digimarc wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,230 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Digimarc noch ein Verlust pro Aktie von -0,500 USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 17,90 Prozent auf 7,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,315 USD, gegenüber -1,830 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 32,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 38,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at