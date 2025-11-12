Dilip Buildcon Aktie

Dilip Buildcon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AQQ0 / ISIN: INE917M01012

12.11.2025 07:01:06

Ausblick: Dilip Buildcon legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dilip Buildcon gibt am 13.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass Dilip Buildcon für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,90 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 18,18 INR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 18,77 Milliarden INR – ein Minus von 23,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dilip Buildcon 24,61 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 12,10 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 57,44 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 83,40 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 106,74 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Dilip Buildcon Ltd 475,20 0,69% Dilip Buildcon Ltd

