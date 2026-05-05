Ausblick: DineEquity legt Quartalsergebnis vor

DineEquity veröffentlicht am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,999 USD je Aktie gegenüber 0,530 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,40 Prozent auf 222,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 214,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,71 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,11 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 901,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 879,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at