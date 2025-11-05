Dino Polska Aktie
WKN DE: A2DPXC / ISIN: PLDINPL00011
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Dino Polska zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Dino Polska wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Dino Polska im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,550 PLN je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,450 PLN je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 8,94 Milliarden PLN – ein Plus von 17,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dino Polska 7,61 Milliarden PLN erwirtschaften konnte.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,79 PLN je Aktie, gegenüber 1,53 PLN je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 34,25 Milliarden PLN. Im Vorjahr waren 29,27 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dino Polska S.A. Bearer Shsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Dino Polska zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Dino Polska stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.08.25
|Ausblick: Dino Polska zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Erste Schätzungen: Dino Polska öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.05.25
|Ausblick: Dino Polska gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Dino Polska S.A. Bearer Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Dino Polska S.A. Bearer Shs
|9,70
|-4,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.