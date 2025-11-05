Dino Polska Aktie

Dino Polska für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DPXC / ISIN: PLDINPL00011

<
05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Dino Polska zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dino Polska wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Dino Polska im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,550 PLN je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,450 PLN je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 8,94 Milliarden PLN – ein Plus von 17,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dino Polska 7,61 Milliarden PLN erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,79 PLN je Aktie, gegenüber 1,53 PLN je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 34,25 Milliarden PLN. Im Vorjahr waren 29,27 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

