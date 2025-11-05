Ausblick: Diodes zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Diodes gibt am 06.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,398 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 32,67 Prozent erhöht. Damals waren 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 394,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 12,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 350,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,30 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,950 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,48 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,31 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at