Direct Digital a Aktie
WKN DE: A3DEJB / ISIN: US25461T1051
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Direct Digital A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Direct Digital A lädt am 06.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
1 Analyst schätzt, dass Direct Digital A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,160 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,710 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll Direct Digital A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 14,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 59,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Direct Digital A 9,1 Millionen USD umsetzen können.
Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,900 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,660 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 51,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 62,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Direct Digital Holdings Inc Registered Shs -A-
|0,21
|-34,56%
