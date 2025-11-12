Ausblick: Discovery Silver präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Discovery Silver wird sich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,071 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Discovery Silver -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 270,8 Millionen CAD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen CAD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,228 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,050 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 762,2 Millionen CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 0,0 Millionen CAD im Vorjahr.

