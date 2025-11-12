Discovery Silver Aktie

Discovery Silver für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CM15 / ISIN: CA2546771072

12.11.2025 07:01:06

Ausblick: Discovery Silver präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Discovery Silver wird sich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,071 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Discovery Silver -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 270,8 Millionen CAD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen CAD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,228 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,050 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 762,2 Millionen CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 0,0 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Discovery Silver Corp Registered Shs 4,15 8,79% Discovery Silver Corp Registered Shs

