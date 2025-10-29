Discovery Silver Aktie
WKN DE: A3CM15 / ISIN: CA2546771072
|
29.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Discovery Silver vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Discovery Silver wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 13.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,078 CAD je Aktie gegenüber -0,010 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 255,8 Millionen CAD für Discovery Silver, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen CAD erzielt wurde.
Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,225 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,050 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 750,7 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
