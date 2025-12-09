DLH Holdings Aktie
WKN DE: A1J0M3 / ISIN: US23335Q1004
|
09.12.2025 07:01:06
Ausblick: DLH stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
DLH wird am 10.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,020 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 13,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 83,5 Millionen USD gegenüber 96,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,170 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,510 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 346,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 395,9 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
