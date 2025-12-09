DLH Holdings Aktie

DLH Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J0M3 / ISIN: US23335Q1004

09.12.2025 07:01:06

Ausblick: DLH stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DLH wird am 10.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,020 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 13,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 83,5 Millionen USD gegenüber 96,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,170 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,510 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 346,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 395,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

DLH Holdings Corp 5,05 1,00% DLH Holdings Corp

