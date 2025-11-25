DLH Holdings Aktie
WKN DE: A1J0M3 / ISIN: US23335Q1004
|
25.11.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: DLH stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
DLH wird voraussichtlich am 10.12.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,020 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte DLH noch 0,160 USD je Aktie eingenommen.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 83,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 13,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 96,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,170 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,510 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 346,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 395,9 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
