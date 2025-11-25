Erste Schätzungen: DLH stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DLH wird voraussichtlich am 10.12.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,020 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte DLH noch 0,160 USD je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 83,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 13,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 96,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,170 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,510 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 346,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 395,9 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at