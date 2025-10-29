Ausblick: DMG MORI SEIKI stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DMG MORI SEIKI gibt am 30.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 25,96 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte DMG MORI SEIKI 8,44 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 3,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 119,50 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 124,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 146,30 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 43,60 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 509,10 Milliarden JPY, gegenüber 540,95 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

