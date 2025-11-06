Docebo Aktie

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Docebo gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Docebo wird am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,439 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,220 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 84,9 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 12,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 75,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,64 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,18 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 333,2 Millionen CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 297,2 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

