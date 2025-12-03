XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

03.12.2025 07:01:06

Ausblick: DocuSign zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DocuSign wird am 04.12.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,916 USD aus. Im letzten Jahr hatte DocuSign einen Gewinn von 0,300 USD je Aktie eingefahren.

DocuSign soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 806,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 754,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,69 USD, gegenüber 5,08 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 17 Analysten durchschnittlich 3,20 Milliarden USD im Vergleich zu 2,98 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

