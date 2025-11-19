Erste Schätzungen: DocuSign stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DocuSign wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.10.2025 abgelaufen ist.

18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,915 USD aus. Im letzten Jahr hatte DocuSign einen Gewinn von 0,300 USD je Aktie eingefahren.

16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,05 Prozent auf 808,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 754,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,69 USD im Vergleich zu 5,08 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 3,20 Milliarden USD, gegenüber 2,98 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at