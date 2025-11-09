Ausblick: Dole stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dole stellt am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Dole im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,173 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,150 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,14 Milliarden USD gegenüber 2,06 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,20 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,32 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 8,91 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,48 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at