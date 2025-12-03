Ausblick: Dollar General präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dollar General wird am 04.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 24 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,945 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,18 Prozent erhöht. Damals waren 0,890 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

22 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,26 Prozent auf 10,62 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,16 USD, gegenüber 5,11 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 25 Analysten durchschnittlich 42,51 Milliarden USD im Vergleich zu 40,61 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at