Ausblick: Domo B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Domo B lädt am 04.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.10.2025 endete.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,051 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Domo B noch ein Verlust pro Aktie von -0,480 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,92 Prozent auf 79,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 79,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,148 USD im Vergleich zu -2,130 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 318,1 Millionen USD, gegenüber 317,0 Millionen USD im vorigen Jahr.
