Ausblick: Doms Industries stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Doms Industries stellt am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 9,50 INR. Im Vorjahresquartal waren 8,84 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 21,35 Prozent auf 5,56 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 40,21 INR, wohingegen im Vorjahr noch 33,34 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 23,15 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 19,09 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at