WKN: 914702 / ISIN: JP3639650005

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Don Quijote vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Don Quijote öffnet am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 9,59 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 6,86 JPY je Aktie vermeldet.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,91 Prozent auf 572,14 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 550,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 37,23 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 30,32 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2.356,80 Milliarden JPY, gegenüber 2.246,76 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

