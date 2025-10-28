Don Quijote Holdings Aktie
WKN: 914702 / ISIN: JP3639650005
|
28.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Don Quijote stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Don Quijote wird voraussichtlich am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,59 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Don Quijote noch 6,86 JPY je Aktie eingenommen.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 572,14 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 3,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 550,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 37,28 JPY im Vergleich zu 30,32 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich bei 2.357,87 Milliarden JPY, gegenüber 2.246,76 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
