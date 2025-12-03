Ausblick: Donaldson präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Donaldson wird am 04.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,923 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 13,95 Prozent erhöht. Damals waren 0,810 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Donaldson nach den Prognosen von 5 Analysten 922,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 900,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,01 USD, gegenüber 3,05 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 3,81 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,69 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at