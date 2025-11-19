Erste Schätzungen: Donaldson legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Donaldson öffnet voraussichtlich am 04.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,920 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,810 USD erwirtschaftet worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 922,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 900,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,05 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,81 Milliarden USD, gegenüber 3,69 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at