Donaldson Aktie
WKN: 859763 / ISIN: US2576511099
|
19.11.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Donaldson legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Donaldson öffnet voraussichtlich am 04.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,920 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,810 USD erwirtschaftet worden.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 922,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 900,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,05 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,81 Milliarden USD, gegenüber 3,69 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
