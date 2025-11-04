Doosan Fuel Cell Aktie
WKN DE: A2PS8J / ISIN: KR7336260005
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Doosan Fuel Cell öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Doosan Fuel Cell wird am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst schätzt, dass Doosan Fuel Cell für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -105,430 KRW vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -45,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 252,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 112,89 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren noch 32,02 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -361,790 KRW, gegenüber -128,000 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 560,66 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im Vorjahr 411,78 Milliarden KRW erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Doosan Fuel Cell Co., Ltd. Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Doosan Fuel Cell öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Doosan Fuel Cell Co., Ltd. Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Doosan Fuel Cell Co., Ltd. Registered Shs
|43 850,00
|2,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot -- ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich.