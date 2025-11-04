Doosan Fuel Cell Aktie

Doosan Fuel Cell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PS8J / ISIN: KR7336260005

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Doosan Fuel Cell öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Doosan Fuel Cell wird am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass Doosan Fuel Cell für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -105,430 KRW vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -45,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 252,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 112,89 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren noch 32,02 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -361,790 KRW, gegenüber -128,000 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 560,66 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im Vorjahr 411,78 Milliarden KRW erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Doosan Fuel Cell Co., Ltd. Registered Shs 43 850,00 2,69% Doosan Fuel Cell Co., Ltd. Registered Shs

