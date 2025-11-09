ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Doosan Corporation Aktie

WKN: 956268 / ISIN: KR7000150003

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Doosan präsentiert Quartalsergebnisse

Doosan wird am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4139,50 KRW aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -4962,000 KRW erwirtschaftet worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4.712,61 Milliarden KRW – das wäre ein Zuwachs von 21,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.878,51 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 13987,52 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -12715,000 KRW je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 19.860,23 Milliarden KRW, gegenüber 18.132,87 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

