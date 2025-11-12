Ausblick: DPM Metals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DPM Metals wird am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,891 AUD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte DPM Metals 0,300 AUD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 350,6 Millionen AUD – das wäre ein Zuwachs von 74,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 200,9 Millionen AUD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,16 AUD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,99 AUD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,26 Milliarden AUD in den Büchern stehen werden, gegenüber 902,0 Millionen AUD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at