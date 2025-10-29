Erste Schätzungen: DPM Metals vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

DPM Metals öffnet voraussichtlich am 13.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,890 AUD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte DPM Metals noch 0,300 AUD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 74,13 Prozent auf 349,9 Millionen AUD. Im Vorjahresviertel hatte DPM Metals noch 200,9 Millionen AUD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,16 AUD je Aktie, gegenüber 1,99 AUD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 1,25 Milliarden AUD fest. Im Vorjahr waren noch 902,0 Millionen AUD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at