Dragonfly Energy Holdings Aktie
WKN DE: A40V32 / ISIN: US26145B3042
|
13.11.2025 07:01:06
Ausblick: Dragonfly Energy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Dragonfly Energy veröffentlicht am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,485 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 51,01 Prozent erhöht. Damals waren -0,990 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 16,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 25,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,540 USD im Vergleich zu -5,910 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 63,4 Millionen USD, gegenüber 50,7 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
