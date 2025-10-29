Ausblick: Drew Industries legt Quartalsergebnis vor

Drew Industries öffnet am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,44 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Drew Industries 1,39 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Drew Industries im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 963,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 915,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,27 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,38 USD, während im vorherigen Jahr noch 5,60 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,96 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,74 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at