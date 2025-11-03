Driven Brands Holdings Aktie

WKN DE: A2QL6Z / ISIN: US26210V1026

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Driven Brands veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Driven Brands lässt sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Driven Brands die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,299 USD je Aktie gegenüber -0,090 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Driven Brands mit einem Umsatz von insgesamt 535,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 591,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,58 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,820 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,12 Milliarden USD, gegenüber 2,34 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

