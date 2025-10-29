DTE Energy Aktie
Ausblick: DTE Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher
DTE Energy wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,11 USD gegenüber 2,30 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 14,05 Prozent auf 3,24 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte DTE Energy noch 2,84 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,22 USD, während im vorherigen Jahr noch 6,77 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,67 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 12,34 Milliarden USD waren.
