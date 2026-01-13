Ausblick: Duell gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Duell wird am 14.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,030 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,080 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 2,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 27,5 Millionen EUR gegenüber 28,3 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,333 EUR, gegenüber -0,200 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 126,5 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 126,6 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

