13.01.2026 07:01:06

Ausblick: Duell gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Duell wird am 14.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,030 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,080 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 2,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 27,5 Millionen EUR gegenüber 28,3 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,333 EUR, gegenüber -0,200 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 126,5 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 126,6 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Duell Oyj Registered Shs 3,08 0,00% Duell Oyj Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich stärker -- ATX und DAX letztlich fester
Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus. Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

