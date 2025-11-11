Duos Technologies Group Aktie
WKN DE: A2PYJ0 / ISIN: US2660424076
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Duos Technologies Group präsentiert Quartalsergebnisse
Duos Technologies Group wird am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,120 USD. Das entspräche einem Gewinn von 33,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,180 USD erwirtschaftet wurden.
Das vergangene Quartal soll Duos Technologies Group mit einem Umsatz von insgesamt 7,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 125,31 Prozent gesteigert.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -0,460 USD je Aktie, gegenüber -1,390 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 28,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 7,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Duos Technologies Group Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
11.11.25
|Ausblick: Duos Technologies Group präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: Duos Technologies Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.05.25
|Ausblick: Duos Technologies Group legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Duos Technologies Group Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Duos Technologies Group Inc Registered Shs
|9,65
|-3,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.