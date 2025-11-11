Ausblick: Duos Technologies Group präsentiert Quartalsergebnisse

Duos Technologies Group wird am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,120 USD. Das entspräche einem Gewinn von 33,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,180 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Duos Technologies Group mit einem Umsatz von insgesamt 7,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 125,31 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -0,460 USD je Aktie, gegenüber -1,390 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 28,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 7,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

