DuPont de Nemours Aktie
WKN DE: A2PLC7 / ISIN: US26614N1028
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: DuPont de Nemours informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
DuPont de Nemours gibt am 06.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
15 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,465 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 8,71 Prozent auf 2,91 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,81 USD aus. Im Vorjahr waren 1,67 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 10,97 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 12,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
