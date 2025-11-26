DyDo DRINCO Aktie

DyDo DRINCO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766644 / ISIN: JP3488400007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
26.11.2025 07:01:06

Ausblick: DyDo DRINCO informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

DyDo DRINCO veröffentlicht am 27.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass DyDo DRINCO im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 67,21 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 74,56 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll DyDo DRINCO in dem im Oktober abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,54 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 62,25 Milliarden JPY im Vergleich zu 62,59 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 56,96 JPY, gegenüber 120,66 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 235,90 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 237,19 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DyDo DRINCO INCmehr Nachrichten

Analysen zu DyDo DRINCO INCmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DyDo DRINCO INC 2 504,00 -0,28% DyDo DRINCO INC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:18 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Börsen in Fernost am Mittwoch auf grünem Terrain
Asiens wichtigste Börsen verbuchen zur Wochenmitte Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen