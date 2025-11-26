Ausblick: DyDo DRINCO informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

DyDo DRINCO veröffentlicht am 27.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass DyDo DRINCO im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 67,21 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 74,56 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll DyDo DRINCO in dem im Oktober abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,54 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 62,25 Milliarden JPY im Vergleich zu 62,59 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 56,96 JPY, gegenüber 120,66 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 235,90 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 237,19 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at