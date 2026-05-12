E-MART Aktie
WKN DE: A1H85R / ISIN: KR7139480008
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: E-MART legt Quartalsergebnis vor
E-MART wird am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3294,79 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2641,00 KRW je Aktie vermeldet.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 7.249,37 Milliarden KRW – das wäre ein Zuwachs von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.218,93 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9229,18 KRW aus. Im Vorjahr waren 5084,00 KRW je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 29.230,31 Milliarden KRW, nachdem im Vorjahr 28.970,39 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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