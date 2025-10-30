Ausblick: Eastern Air Logistics A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Eastern Air Logistics A präsentiert am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,390 CNY. Dies würde einer Verringerung von 22,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Eastern Air Logistics A 0,500 CNY je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 12,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 5,59 Milliarden CNY gegenüber 6,39 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,56 CNY, während im vorherigen Jahr noch 1,69 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 23,65 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 24,00 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at