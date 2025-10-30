Eastern Air Logistics a Aktie
ISIN: CNE1000051G0
|
30.10.2025 07:01:06
Ausblick: Eastern Air Logistics A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Eastern Air Logistics A präsentiert am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,390 CNY. Dies würde einer Verringerung von 22,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Eastern Air Logistics A 0,500 CNY je Aktie vermeldete.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 12,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 5,59 Milliarden CNY gegenüber 6,39 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,56 CNY, während im vorherigen Jahr noch 1,69 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 23,65 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 24,00 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eastern Air Logistics Co., Ltd. Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
30.10.25
|Ausblick: Eastern Air Logistics A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Eastern Air Logistics A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)