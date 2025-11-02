ECARX Holdings Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3D3SW / ISIN: KYG292011031
|
02.11.2025 07:01:06
Ausblick: ECARX stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ECARX veröffentlicht am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,083 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 1,93 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 203,1 Millionen USD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,638 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,380 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,68 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 772,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
