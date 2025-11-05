EchoStar a Aktie

EchoStar a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NDYQ / ISIN: US2787681061

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: EchoStar A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

EchoStar A gibt am 06.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

7 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -1,212 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 133,08 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,520 USD je Aktie erzielt worden waren.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 4,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,89 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,73 Milliarden USD aus.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -4,102 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,440 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 15,14 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 15,83 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

EchoStar Corp (A) 60,00 -1,64% EchoStar Corp (A)

