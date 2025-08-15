Ausblick: Ecovacs Robotics A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ecovacs Robotics A wird am 16.08.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen, dass Ecovacs Robotics A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,812 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,550 CNY je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 36,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,47 Milliarden CNY. Dementsprechend gehen die Experten bei Ecovacs Robotics A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,73 Milliarden CNY aus.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,25 CNY je Aktie, gegenüber 1,42 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 19,29 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 16,45 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

