EDP Renovaveis Aktie

WKN DE: A0Q249 / ISIN: ES0127797019

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: EDP Renovaveis, SA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

EDP Renovaveis, SA wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,048 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,000 EUR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 13,42 Prozent auf 591,3 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 521,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,322 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,540 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,63 Milliarden EUR, gegenüber 2,32 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

