Ausblick: Edwards Lifesciences gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Edwards Lifesciences lädt am 30.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

27 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,596 USD. Das entspräche einer Verringerung von 88,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 5,13 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 26 Analysten ein Plus von 10,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,50 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 31 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,51 USD, gegenüber 6,97 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 30 Analysten durchschnittlich auf 5,98 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,44 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at