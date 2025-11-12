Ausblick: Eicher Motors öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Eicher Motors wird am 13.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 50,55 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 25,90 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 40,15 INR je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 24 Analysten ein Plus von 41,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 60,49 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 42,63 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 191,93 INR, während im vorherigen Jahr noch 172,76 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 222,17 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 187,76 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at