Ausblick: Eldorado Gold legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Eldorado Gold lädt am 30.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,628 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,630 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Eldorado Gold im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 599,1 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 452,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 32,52 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,32 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,95 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,34 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,81 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at