Ausblick: Electric Power Development informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Electric Power Development wird am 31.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 109,80 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Electric Power Development noch ein Gewinn pro Aktie von 125,04 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 354,25 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 381,67 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 534,86 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 505,64 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 1.216,97 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 1.316,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at