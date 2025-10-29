Ausblick: Electrolux (B) (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Electrolux (B) (spons ADRs) lädt am 30.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,268 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Electrolux (B) (spons ADRs) noch -0,170 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 4,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,35 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,19 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,869 USD, gegenüber -0,980 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 13,90 Milliarden USD im Vergleich zu 12,89 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

