Ausblick: Electromed legt Quartalsergebnis vor

Electromed wird sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,260 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 16,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 18,1 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,04 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,850 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 72,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 64,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at