Ausblick: Element Financial präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Element Financial lädt am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,326 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Element Financial 0,330 CAD je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 8 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 305,4 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 730,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,24 USD, gegenüber 1,32 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 1,19 Milliarden USD im Vergleich zu 3,02 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at